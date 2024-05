Sanità, Battisti:” da Rocca altri soldi a sanità privata”

“Dopo la decisione della Corte dei Conti di fare chiarezza sugli otto milioni di euro destinati dalla Regione Lazio alla Croce rossa per servizi di accoglienza nei Pronto soccorso del Lazio, Rocca decide di contribuire con ulteriori fondi alla sanità privata: è di oggi, infatti, la notizia che la giunta regionale ha destinato altri 7 milioni di fondi pubblici ai privati della sanità”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“L’unica visione chiara delle destre al governo regionale – prosegue – emerge solo sul tema sanitario: si privilegia il privato non per potenziare l’offerta pubblica, ma per azzerarla. Perché, nel frattempo, nei nostri ospedali mancano personale, medici, macchinari moderni per le cure, a volte anche medicinali comuni.

La prospettiva di una regione nella quale potrà curarsi solo chi può permetterselo è inaccettabile. Chiediamo a tutte e tutti di mobilitarsi per dire basta – conclude – alla destrutturazione di un diritto