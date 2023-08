Sanità, Battisti: Buon lavoro ad Aliquò, regione proceda con commissario ASL Frosinone

“Voglio rivolgere un augurio di buon lavoro al Dott. Angelo Aliquò per il suo nuovo incarico come DG dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e voglio ringraziarlo per il lavoro svolto nella nostra ASL.

Desta tuttavia preoccupazione il fatto che, al netto del decreto di variazione di assegnazione del Dott. Aliquò, non risultino pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lazio atti relativi al commissariamento della ASL di Frosinone e la contestuale nomina del Direttore facente funzione”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Piani di Zona.

“Una situazione – spiega – che, se confermata, apre una fase di vacatio assolutamente deleteria in un settore come quello della salute pubblica.

Pertanto chiedo al Presidente Rocca di chiarire immediatamente la questione e colgo l’occasione per ringraziarlo per aver finalmente compreso che le istanze avanzate da Sindaci, cittadini e dalla sottoscritta, relativamente alle criticità dello Spaziani di Frosinone e del San Benedetto di Alatri non solo erano fondate ma richiedono una risposta concreta e tempestiva rispetto alla quale vigileremo quotidianamente”.

COMUNICATO STAMPA