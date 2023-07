Sanità, Battisti: “Bene bandi per medici a Frosinone su mie sollecitazioni”

“Sono molto soddisfatta che, anche a seguito di mie sollecitazioni e interrogazioni al Presidente Rocca e alla giunta, la Regione Lazio abbia proceduto alla pubblicazione degli avvisi per la manifestazione di disponibilità all’acquisizione temporanea in regime di comando, presso l’ASL di Frosinone, di unità di personale medico. Si fa riferimento all’Ortopedia e Traumatologia, Psichiatria, Medicina Interna, Malattie Infettive, Nefrologia e Dialisi, Medicina e Chirurgia D’Accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione: reparti nevralgici che necessitano di nuovi ingressi in termini di personale per poter garantire servizi adeguati alle esigenze della cittadinanza. È evidente che non può bastare solo l’avviso per la risoluzione di tali problematiche: il rischio che i bandi vadano deserti è alto, servono incentivi per i medici per agevolare il loro arrivo nelle province”.

Così in una nota Sara Battisti, Presidente della Commissione consiliare Piani di Zona.

“Abbiamo assistito in questi mesi di amministrazione Rocca – prosegue – a continue notizie negative sulla funzionalità e sul futuro degli ospedali in Provincia di Frosinone. Proprio stamattina, una folta delegazione composta da sindaci, amministratori, associazioni, comitati e cittadini comuni si sta recando presso la Regione per chiedere ascolto, a Rocca e alla consigliera Alessia Savo, su ciò che concerne il San Benedetto di Alatri, ospedale sempre più a rischio visti i tagli continui. L’auspicio è che si possano dare risposte vere e concrete alle istanze che un intero territorio chiede a gran voce”.

