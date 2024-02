Sanità, Battisti: “Assunzioni bloccate per 228 vincitori concorso mentre continua peggioramento servizi”

“Avevamo da tempo denunciato il blocco delle assunzioni in ambito sanitario dopo che il Presidente Rocca ha voluto accentrare su di sé le decisioni relative alle nomine di nuovo personale all’interno delle aziende sanitarie. I notevoli disagi di questi mesi, con continui tagli e rischi di chiusura dei reparti in tutto il Lazio, sono consequenziali e rappresentano un serio danno ai cittadini che denunciano un abbassamento del livello del servizio. Ora, in questo blocco, sono coinvolti anche 228 vincitori di concorso per assistenti amministrativi, figure necessarie a coprire la carenza di organico. Per questo, auspicando una rapida soluzione e una risposta efficace ai vincitori di concorso in attesa, ho sottoscritto l’interrogazione presentata dalla collega Eleonora Mattia all’amministrazione Rocca per conoscere come intenda attivarsi al fine di consentire alle aziende sanitarie interessate di procedere all’assunzione di queste figure. Una richiesta che mi è stata sollecitata anche da tanti cittadini della Provincia di Frosinone che attendono di essere chiamati da diversi mesi”.

Così in una nota Sara Battisti, conigliera regionale Pd del Lazio.

“In un momento così drammatico per la sanità del Lazio – prosegue – auspico che si proceda celermente con le assunzioni. Questi continui ritardi impattano negativamente sulla qualità delle cure nelle nostre comunità già fiaccate – conclude – da una situazione sempre più emergenziale sotto l’aspetto sanitario”.

Comunicato stampa