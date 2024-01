Sanità, Battista a Rocca, Aurigemma e Savo: “Aumentare risorse per contrasto e cure disturbi alimentari”

“Dando seguito a quanto già denunciato nei giorni precedenti e dopo aver portato alla luce, in diverse occasioni, le gravi problematiche relative al disturbo dei comportamenti alimentari che colpisce sempre più cittadini, soprattutto giovani, ho inviato una comunicazione urgente al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al presidente del consiglio regionale, Antonello Aurigemma e alla presidente commissione sanità, Alessia Savo. Nella lettera, sottoscritta dalle colleghe Pd Marta Bonafoni, Michela Califano, Emanuela Droghei ed Eleonora Mattia, espresso estrema preoccupazione sul definanziamento in legge di bilancio dello Stato del Fondo per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare. Risorse di vitale importanza: si è passati dai 680.569 casi del 2019 a 1.680.456 casi nel 2023; i dati Rencam (Registro nominativo cause di morte) vedono un aumento progressivo nello stesso periodo di riferimento. Siamo davanti ad una vera e propria emergenza che richiede interventi immediati”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Il Fondo – prosegue -, oltre a potenziare e ampliare la rete territoriale, ha permesso l’assunzione di professionisti tra psicologi, medici, dietisti e infermieri; il mancato rifinanziamento rischia di compromettere seriamente il lavoro svolto sin qui lasciando i pazienti presi in carico senza riferimento e supporto. Urge lavorare immediatamente ed in modo corale per dotare la nostra Regione di una legge sul tema e degli strumenti necessari a garantire presidi in ogni territorio. Ho depositato una proposta di legge per la prevenzione e cura dei DCA, che vuole essere un punto di partenza per arrivare ad un testo integrato e condiviso da tutte le forze politiche. Ho molto apprezzato nelle scorse settimane la convocazione della Commissione sanità, ora occorre un’accelerazione e la capacità di superare resistenze e divisioni politiche che su temi come questo non dovrebbero esistere. Per questo voglio rivolgere a tutte e tutti voi un appello affinché si avvii immediatamente l’iter della proposta di legge, lavorando anche al potenziamento delle risorse finanziarie a garanzia dei servizi esistenti. Abbiamo il dovere di dare risposte – conclude – a chi quotidianamente vive questa emergenza”.

COMUNICATO STAMPA