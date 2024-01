Sanità, Alessia Savo travolta dalle critiche

Con le liste di attesa che si allungano sempre di più, i medici che scappano dalle strutture sanitarie pubbliche e gli infermieri la cui carenza è spaventosa, stamane la Presidente della Commissione sanità della Regione Lazio, Alessia Savo ha diffuso una nota per far sapere che arriveranno: ““Duecentonovantotto nuovi macchinari nelle Asl e negli ospedali del Lazio…”.

Forse aspettava gli applausi, invece sono arrivate severe critiche dalla gente. Da quella stessa gente che non ne può più di aspettare anni per fare un accertamento o che è costretta a pagare dai privati, se può permetterselo, per farlo subito.

Ecco alcune reazioni. Natalia Loyola: Certo…ma la domanda è? Non c’è personale e le liste di attesa sono bibliche….dunque il macchinario come priorità che senso ha? Ma voi politici entrate mai nelle strutture pubbliche magari in incognito e senza riverenze per verificare cosa accade veramente? Mah”. Loreto Chiarlitti: “Perché non si dà la priorità all’assunzione di medici, infermieri e tecnici ….? Bè non è difficile capire il motivo”. Ironico Riccardo Greco “Loreto Chiarlitti ,ma pure tu però”. De Pasquale Gianluca: “Medici e infermeri?”. Angelo Carillo: “De Pasquale Gianluca e un dettaglio”. Donato Cardarelli: “E chi li usa?”.

Certe volte è meglio tacere. Prima vanno fatte le cose che servono veramente alla gente.

Fonte Penna e Spada