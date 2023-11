Sanità – Adesso la ASL cerca un cardiologo

Adesso la Asl di Frosinone sta cercando un medico specialistico in cardiologia. Deve avere una comprovata competenza di aritmologia per impianto di pace maker e crt. L’incarico sarà per prestazioni occasionali mediante conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo. Il compenso orario è quantificato in 60 (sessanta) euro. Per ulteriori e interessanti dettagli l’avviso è pubblicato sul sito della Asl. La scadenza è ormai molto ravvicinata. Ironia delle coincidenze, questo avviso è stato pubblicato il 27 ottobre.

FONTE PENNA E SPADA

Correlati