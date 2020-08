San Vittore del Lazio, investe e uccide uomo in bici e fugge: rintracciato

Ieri sera intorno alle 20 in località San Cesareo a S. Vittore del Lazio, poco distante i Tre Pini, Umberto Pariselli di 81 anni mentre era in sella alla sua bici è stato investito da un’auto, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’81enne, che purtroppo è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.L’auto dopo aver investito l’uomo è fuggita ma la sua fuga è durata poco perché è stata ritrovata, si tratta di una Fiat Punto, alla guida c’era un uomo di 68 anni di Rocca d’Evandro. Dolore e sconcerto per la morte di Umberto Pariselli.

Foto archivio