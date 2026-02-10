San Vittore del Lazio, il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare: prioritaria la tutela della salute e dell’ambiente

Il Consiglio di Stato, in data 6 febbraio 2026, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Comune di Rocca d’Evandro nell’ambito del procedimento relativo alla realizzazione della IV linea dell’impianto di incenerimento di San Vittore del Lazio.La decisione si inserisce in un articolato contenzioso amministrativo e comporta l’accoglimento dell’appello avverso la precedente pronuncia del TAR di Latina, che aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando di gara. Con l’ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura, rinviando alla fase di merito l’esame approfondito delle questioni sollevate.Nel corso del giudizio cautelare sono stati sottoposti all’attenzione del Collegio profili rilevanti attinenti al procedimento autorizzativo, con particolare riferimento alla coerenza tra il progetto valutato in sede di conferenza dei servizi e quello successivamente autorizzato, nonché alla documentazione tecnica prodotta dalla società proponente. Tali aspetti saranno oggetto di ulteriore approfondimento nel giudizio di merito.Sono stati inoltre evidenziati rilievi concernenti il rispetto degli adempimenti ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla necessità che la valutazione degli impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica sia completa, preventiva e coerente con i principi di precauzione e di prevenzione. In tale contesto rientrano anche gli approfondimenti epidemiologici richiamati nei precedenti atti autorizzativi, la cui funzione è essenziale per una corretta valutazione degli effetti dell’impianto sul territorio e sulla popolazione esposta.In attesa della decisione definitiva, la misura cautelare adottata dal Consiglio di Stato consente di preservare lo stato dei luoghi e di garantire che le scelte amministrative siano assunte nel pieno rispetto dei principi di tutela della salute, dell’ambiente e del corretto esercizio dell’azione amministrativa.Il Comitato Scientifico di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, composto da professionisti di comprovata esperienza, condivide e plaude all’iniziativa del Comune di Rocca d’Evandro. Grande è la soddisfazione degli iscritti di Fare Verde Cassino, che da tempo segnalano discrepanze nelle procedure attuate dalla proprietà dell’inceneritore di San Vittore del Lazio. Lo scorso anno, ad esempio, le segnalazioni presentate alla Polizia di Stato di Cassino portarono al blocco temporaneo dei lavori per la quarta linea di incenerimento, a causa di una strana mancanza del parere della Soprintendenza dei Beni Archeologici.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS