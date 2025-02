San Vittore del Lazio – Il blitz della Polizia di Stato su esposto di Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Il 21 Febbraio 2025 è iniziato con il blitz della Polizia di Stato presso l’inceneritore di San Vittore del Lazio. In seguito al blitz degli uomini del Commissariato PS di Cassino sono stati bloccati i lavori per la quarta linea di incenerimento . Sono stati pubblicati numerosi articoli sulla stampa che non hanno mai citato Fare Verde Provincia di Frosinone APS che con il suo straordinario Comitato Scientifico è stata l’artefice dell’esposto che poi ha scatenato il blitz della Polizia di Stato

Come al solito la nostra Associazione di tutela ambientale ha agito nel silenzio più assoluto , studiando tutto il procedimento senza il sostegno di nessun politicante e di nessun partito. Fare Verde Provincia di Frosinone APS non è accolita e neppure fidelizzata con i 5 Stelle che paventano una interrogazione parlamentare con notizie riservate . Circostanza che ha fatto molto dispiacere chi ci mette la firma nelle battaglie e che non sopporta speculazioni poltiche su un argomento che è chiaramente trasversale.

Tralasciando l’afinalistico parassitismo politico c’è da dire che l’azione Aria Pulita (amiamo dare un nome ad ogni nostra azione in difesa dell’ambiente) è iniziata tanto tempo fa e a tal proposito desidero ringraziare i volontari attivisti di Fare Verde Cassino; di Fare Verde Città di Frosinone; di Fare Verde Monte San Giovanni Campano e di Fare Verde Cervaro . Senza di loro il Comitato scientifico di azione presieduto dal Dott. Marco Belli in qualità di presidente dell’associazione non avrebbe ragione di esistere.

Il Dott. Marco Belli Presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone: Di certo nella nostra Associazione non ci sono leoni e leonesse da tastiera e soprattutto non c’è gente che vuole prendersi i meriti di cose mai fatte. Difendiamo l’ambiente in silenzio e agiamo all’improvviso cercando sempre di non dare vie di fuga a chi disonora la nostra terra. Siamo coraggiosi , scaltri e gli altri dicono di noi che siamo anche intelligenti! Aggiungo che in Fare Verde Provincia di Frosinone APS oltre a tutto questo c’è tanta buona volontà e soprattutto tanta competenza. Non è da tutti ingaggiare battaglia con una delle più grandi multinazionali del mondo partendo dal principio che non ci piace perdere consci di portare a traino le speranze di tanti cittadini corretti. Noi non cerchiamo voti e neppure consensi e questo deve essere ben chiaro.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS