San Vittore del Lazio (FR) – In manette 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

In San Vittore del Lazio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Cassino, traevano in arresto nella flagranza del reato di “detenzione di sostanze di stupefacenti ai fini di spaccio” S.F., 25enne di Rocca d’Evandro (CE). Il predetto veniva intercettato e bloccato dai militari operanti mentre, alla guida di un’autovettura munita di targa prova, si recava presso il paese di residenza subito dopo essere uscito dal casello autostradale A1 di San Vittore del Lazio. Visto l’atteggiamento alquanto agitato assunto dal giovane, si procedeva ad una perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire sulla sua persona una busta di cellophane trasparente contenente grammi 96 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché la somma in contante di euro 260, costituita in banconote da euro 20, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa circondariale di Cassino. Veniva inoltre sanzionato ai sensi dell’art. 4 del D.L. del 25.03.2020, riguardante le misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, poiché si trovava fuori dal Comune di residenza, senza giustificati motivi. foto archivio

Comunicato stampa