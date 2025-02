San Vittore del Lazio – Esecuzione di misura cautelare nei confronti di un 55enne accusato di atti persecutori nei confronti di una pensionata

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Cervaro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, con la quale ha disposto nei confronti di un 55enne, residente nell’Alto Casertano, già noto alle forze dell’ordine, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”. Il provvedimento coercitivo emesso dal G.I.P., su richiesta della Procura Cassinate, trae origine da una serie di condotte moleste adottate dall’uomo nei confronti dell’anziana consistite in minacce di morte, appropriazione di attrezzature agricole, atti vandalici ai danni di coltivazioni e uccisione di animali da cortile, fatti avvenuti in San Vittore del Lazio.I comportamenti del sospettato, iniziati dal mese di giugno dello scorso anno, hanno causato ai danni della vittima profondi dispiaceri che hanno peggiorato lo stato di salute, procurando un perdurante stato di ansia determinato dal timore per la propria incolumità, che l’hanno costretta a trasferirsi in un altro luogo, rinunciando così alla coltivazione dei suoi terreni agricoli.Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, con particolare riferimento al contrasto dei reati di violenza domestica e di genere.

Foto archivio