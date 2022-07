San Vittore del Lazio, approvata la VIA alla quarta linea di incenerimento. Fare Verde: “E’ uno schifo!”

La Regione Lazio ha approvato la Via (valutazione di impatto ambientale) per la costruzione della quarta linea dell’inceneritore Acea di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.

La quarta linea dell’inceneritore di San Vittore del Lazio potrà accogliere ulteriori 186 mila tonnellate di rifiuti l’anno, che si aggiungono alle altre 397 mila già trattate annualmente da quell’impianto. Numeri importanti, dato che il Piano regionale dei rifiuti prevede che entro il 2025 il fabbisogno del Lazio sia di 450 mila tonnellate l’anno: 50 mila composte da fanghi e le altre 400 mila trasformate in combustibile solido secondario. .

Fare Verde Provincia di Frosinone non è affatto sorpresa dall’atteggiamento della Regione Lazio che fa sistematicamente greenwashing con il festival dell’ambiente, le inaugurazioni di aree verdi e piste ciclabili con politicanti sempre accompagnati dai fidi pseudo ambientalisti di partito che restano sempre muti sulle criticità ambientali come se il fatto non fosse il loro. Ebbene il partito dei mondezzari non vuole l’inceneritore a Roma per non perdere consensi e allora per loro diventa lecito creare un eco mostro a San Vittore del Lazio (dove evidentemente il valore della vita è scarso) per bruciare oltre 580.000 tonnellate di rifiuti l’anno quando i cittadini dell’intera provincia di Frosinone producono poco più di 72.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Un patto politico scellerato che sta trasformando la provincia di Frosinone nel DISTRETTO DELLA MONDEZZA con il silenzio assordante di Legambiente che dal suo piedistallo pontifica, ordisce la transizione ecologica ma non ardisce contro chi sta trasformando la nostra provincia nel distretto della mondezza . Certo è che dalle canne fumarie dell’inceneritore di San Vittore del Lazio non escono essenze di rose e violette e quindi Fare Verde fa appello ai sindaci della provincia di Frosinone chiedendo loro di liberarsi dalle catene partitiche dei mondezzari romani e di protestare anche con azioni eclatanti perché la nostra provincia non può diventare il DISTRETTO DELLA MONDEZZA della REGIONE LAZIO.

Fare Verde Provincia di Frosinone

COMUNCIATO STAMPA