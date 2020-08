San Vittore, Ciacciarelli (Lega): “Comunità preoccupata da ampiamento termovalorizzatore”

“È ormai evidente che la giunta regionale abbia scambiato la provincia di Frosinone, e l’ho detto a chiare lettere all’on. Mauro Buschini, come ammortizzatore per smaltire i rifiuti nel Lazio; il Partito Democratico, da un lato finge di elargire risorse per la bonifica della Valle del Sacco e dall’altro continua a riempire la Ciociaria di rifiuti, da nord a sud. Questo territorio ha già dato in termini di sostenibilità ambientale; c’è una comunità quella del comune di San Vittore , giustamente preoccupata dalle avvisaglie di un ulteriore potenzia mento dell’impianto di termovalorizzazione sul territorio stesso. C’è bisogno di chiarezza. Fin quando Roma non sarà autosufficiente, Frosinone dovrà smaltire. A San Vittore si sta registrando un aumento esponenziale dell’arrivo dei rifuuti dall’azienda Saf e addirittura Acea, azienda privata, sta portando avanti una serie di azioni e, soprattutto, richieste per potenziare l’impianto stesso. Questa Giunta Regionale ha in mente di iniziare a pensare ad altri territori e non sempre a Frosinone per risolvere il problema dei rifiuti del Lazio? Sembrerebbe di no considerato che il PD in aula ha bocciato un emendamento che mirava a bloccare l’ampliamento del termovalorizzatore di San Vittore. Ripeto, in provincia di Frosinone siamo stanchi di essere considerati da Zingaretti la pattumiera di Roma e di questa regione!”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

