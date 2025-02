SAN VALENTINO, SARA E GIULIANO: DA CONSULENTI A DIRETTORI DI UFFICI POSTALI A FERENTINO E PIGLIO, DA UNA AMICIZIA TRA COLLEGHI AL MATRIMONIO

I due dipendenti raccontano il loro incontro e i loro percorsi professionali e sentimentali.

Giuliano e Sara, due giovani laureati in economia che non avrebbero mai immaginato che la loro carriera professionale li avrebbe uniti in un modo così speciale. Entrambi provenienti da lontano, lui da Pollica in provincia di Salerno e lei da Formia, hanno trovato in Poste Italiane un’opportunità che ha trasformato le loro vite, non solo sul piano lavorativo.

Sara, 36 anni, con la stessa passione per l’economia, attualmente direttore dell’ufficio postale di Piglio, entra in Poste Italiane nel 2015 dopo aver concluso gli studi in Economia e Management presso l’Università di Tor Vergata e viene applicata come consulente finanziario nell’ufficio postale di Alatri

Giuliano, 33 anni, dopo aver terminato gli studi presso l’Università di Cassino nel 2016, intraprende il tirocinio presso uno studio commercialista ma la sua voglia di crescere in una grande azienda lo porta a scegliere un’altra strada: nel 2017 entra in Poste Italiane, anche lui come consulente finanziario ma nell’ufficio di Sora e attualmente direttore della sede di Ferentino.

I protagonisti e l’incontro. Sara e Giuliano sono due ragazzi intraprendenti e, mettendosi in luce per le loro capacità e cogliendo le opportunità di crescita professionale che l’azienda mette a disposizione, si fanno entrambi strada assumendo ruoli sempre più importanti. I percorsi dei due giovani si incrociano più volte già dal 2018 e gli incontri professionali si trasformano ben presto in sincera amicizia.

Nel 2019, cominciano a lavorare insieme nella stessa squadra commerciale di filiale, consolidando quel rapporto che sembra iniziare ad essere qualcosa in più del semplice comune interesse lavorativo. Nel marzo 2021, entrambi iniziano un nuovo capitolo nelle loro vite professionali ricoprendo il ruolo di Responsabili Commerciali di Zona, gli incontri diventano più numerosi per esigenze lavorative ma i due ancora non hanno ben chiara la possibile evoluzione del loro rapporto fino a quando “Grazie all’intervento di una persona cara a entrambi – racconta Giuliano – Sara ha finalmente capito che la nostra amicizia poteva evolversi senza compromettere la professionalità. Dopo mesi di indecisione, a settembre del 2021 sono finalmente riuscito a conquistare oltre alla sua fiducia anche il suo cuore e dopo sei mesi siamo andati a vivere insieme.”

Il matrimonio. Giuliano e Sara ad agosto del 2023, dopo due anni di amore e collaborazione, si sono detti “sì” davanti a tutti. Insieme, sono diventati una coppia di successo, anche nel mondo del lavoro.

Il lavoro in azienda. Lavorare nella stessa azienda significa per loro condividere successi e sfide quotidiane, ma anche crescere insieme, affrontando ogni difficoltà come una squadra. “Entrambi – racconta Sara – ora ricopriamo il ruolo di direttori di ufficio postale: Giuliano da settembre 2024 a Ferentino mentre io dallo stesso mese sono la direttrice della sede di Piglio. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza l’impegno costante, la fiducia e il supporto della nostra azienda, che ha saputo riconoscere il nostro valore sia professionale che umano. Lavorare insieme – racconta Sara con un sorriso – ci ha permesso di conoscerci ancora di più e di supportarci nei momenti difficili”.

“Essendo nello stesso settore – sottolinea Giuliano – sappiamo esattamente cosa sta vivendo l’altro, ci capiamo senza parole e questo rende il nostro rapporto ancora più speciale. Nonostante le sfide quotidiane legate al lavoro riusciamo a mantenere un equilibrio tra vita professionale e privata cercando di dedicarci del tempo di qualità e di ricarica. Poste Italiane è stata il nostro punto di partenza, ma ci ha anche insegnato come crescere insieme sia come professionisti che come persone”, conclude Giuliano. “Siamo davvero grati a questa azienda, che ci ha permesso di diventare la squadra che siamo oggi.”

Giuliano e Sara sono un esempio di come la passione per il lavoro e la dedizione possono intrecciarsi con l’amore e portare risultati straordinari, sia a livello professionale che personale. Una storia che dimostra che a volte, il successo arriva quando meno te lo aspetti e che l’amore può nascere dove svolgi la tua attività.