San Valentino, al via l’iniziativa: “Se ami qualcuno, portalo a Fumone”

Al via il contest “Se ami qualcuno, portalo a Fumone”, l’iniziativa dell’amministrazione comunale in occasione della Festa di San Valentino.

Per il giorno degli innamorati, infatti, è stato predisposto un angolo, ribattezzato appunto l’angolo degli innamorati, dove le coppie di tutte l’età potranno farsi uno scatto romantico, caricarlo sulla piattaforma social Facebook e ‘taggare’, come si dice in gergo, il sindaco Matteo Campoli. La foto che avrà ricevuto più ‘like’ avrà come premio una cena per due persone.

Il 13 febbraio, alle ore 17.30, ci sarà la proclamazione dei vincitori e l’inaugurazione del nuovo cartello, ‘Fumone love’.

“Non è l’amore dei lucchetti, non è l’amore delle catene.. Ma è l’amore infinito come il tramonto che potete ammirare dal nostro splendido borgo – l’invito del sindaco Campoli -. Mi raccomando, venite fate la foto e impegnate il vostro amore, qui a Fumone in questo luogo magico”.

COMUNICATO STAMPA