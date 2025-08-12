San Rocco: pellegrino della carità e protettore degli ammalati

San Rocco, venerato come uno dei santi più amati della cristianità, nacque intorno al 1295 a Montpellier, in Francia, da una nobile e pia famiglia. Secondo la tradizione, fin dalla nascita portava sul petto un segno a forma di croce, interpretato come segno della predilezione divina. Rimasto orfano in giovane età, Rocco distribuì i suoi beni ai poveri e decise di intraprendere un pellegrinaggio verso Roma, spinto da un profondo desiderio di vivere il Vangelo nella carità e nell’umiltà.

Durante il viaggio, giunto in Italia, trovò le città devastate dalla peste. Mosso da compassione, si dedicò all’assistenza degli ammalati, invocando su di loro la guarigione nel nome di Cristo. Numerosi furono i prodigi attribuiti alla sua preghiera e alla sua presenza: molti malati guarirono semplicemente al suo passaggio o grazie al segno della croce tracciato su di loro.

Colpito egli stesso dalla peste, Rocco si ritirò in una capanna nei boschi per non contagiare nessuno. La tradizione narra che un cane gli portasse ogni giorno un pezzo di pane e che lo guarisse leccandogli le ferite, motivo per cui l’iconografia del santo lo rappresenta spesso con un cane al suo fianco e una piaga visibile sulla gamba.

Ristabilitosi, riprese il pellegrinaggio e, tornando in patria, fu ingiustamente accusato di spionaggio e imprigionato. Trascorse gli ultimi anni in carcere, sopportando sofferenze e umiliazioni in silenzio, unendo tutto alla passione di Cristo. Morì attorno al 1327, lasciando dietro di sé una fama di santità che si diffuse rapidamente in tutta Europa.

Culto e patronato

San Rocco è oggi patrono di numerose città e villaggi, invocato soprattutto contro le epidemie, le malattie contagiose e come protettore di pellegrini e viandanti. La sua memoria liturgica si celebra il 16 agosto, giorno in cui tante comunità organizzano processioni e feste in suo onore, esprimendo fede, gratitudine e devozione.

Il suo messaggio resta sempre attuale: la vita cristiana è un pellegrinaggio di amore e servizio, vissuto nella fiducia che Dio non abbandona mai i suoi figli, anche nei momenti di prova più duri.

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.