San Luigi IX, Re e Santo

San Luigi IX, conosciuto come Luigi il Santo, nacque a Poissy, vicino Parigi, il 25 aprile 1214. Figlio di Luigi VIII e di Bianca di Castiglia, fu educato con grande rigore cristiano dalla madre, che gli trasmise una profonda fede e un amore sincero per la Chiesa.

Salì al trono nel 1226, a soli dodici anni, dopo la morte del padre. Durante i primi anni di regno, la madre esercitò la reggenza, dimostrando grande saggezza e fermezza. Luigi IX fu un sovrano giusto e retto, capace di unire la fermezza politica alla pietà personale.

Un Re cristiano e giusto

Luigi non fu soltanto un sovrano, ma anche un uomo di Dio. Era noto per la sua vita austera, per la giustizia imparziale e per la costante attenzione ai poveri e agli ultimi. Fondò ospedali, orfanotrofi e istituzioni di carità, assistendo personalmente i bisognosi. Celebre è l’immagine del re che serviva i poveri alla sua tavola.

Il suo regno si caratterizzò per la pace interna e per la volontà di riformare le leggi in senso più umano e cristiano. Viene ricordato come un esempio di governante che seppe vivere la santità nella politica.

Le Crociate

Profondamente devoto, Luigi IX partecipò a due Crociate. La prima, nel 1248, lo portò in Terra Santa, dove fu però fatto prigioniero a Mansura, in Egitto. Liberato, rimase a lungo nei territori crociati per rafforzare i cristiani d’Oriente. La seconda, nel 1270, lo condusse in Tunisia, ma qui il re si ammalò gravemente e morì il 25 agosto 1270 nei pressi di Cartagine.

La santità riconosciuta

Fu canonizzato da papa Bonifacio VIII nel 1297, a soli 27 anni dalla morte. La sua memoria liturgica ricorre il 25 agosto.

San Luigi IX rimane il simbolo del sovrano cristiano per eccellenza, capace di incarnare i valori del Vangelo nel governo della cosa pubblica. È patrono della Francia e dei terziari francescani, esempio luminoso di fede, giustizia e carità.