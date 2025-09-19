San Giuseppe da Copertino: il santo che volava verso Dio

Di Antonio Cristian Tanzilli.

La vita

Giuseppe Maria Desa nacque a Copertino (Lecce) il 17 giugno 1603 da una famiglia molto povera. Fin da bambino fu caratterizzato da una salute fragile e da una predisposizione alla preghiera e alla vita contemplativa. La sua infanzia fu segnata da difficoltà scolastiche e da una memoria debole, che resero complesso il suo percorso di formazione.

Nonostante questo, Giuseppe mostrava una profonda umiltà e una straordinaria fede. Dopo vari tentativi falliti di entrare in ordini religiosi, fu accolto dai Frati Minori Conventuali come semplice oblato, e in seguito riuscì a diventare frate sacerdote.

Le estasi e i voli mistici

La sua fama di santità è legata ai numerosi episodi di estasi che viveva durante la celebrazione della Messa o la preghiera. In questi momenti, testimoni oculari raccontano che Giuseppe veniva sollevato da terra e restava sospeso in aria: da qui l’appellativo di “santo dei voli”.

Questi fenomeni suscitarono ammirazione, ma anche sospetti: venne processato dall’Inquisizione, che però non trovò nulla di contrario alla fede cattolica.

Il patrono degli studenti

Un aspetto molto amato della sua storia riguarda le sue difficoltà nello studio. Nonostante la memoria fragile, riuscì a diventare sacerdote grazie a un episodio provvidenziale: durante l’esame gli fu posta una sola domanda, che sapeva rispondere. Per questo motivo oggi è venerato come patrono degli studenti, soprattutto di coloro che si sentono inadeguati o insicuri.

La morte e la canonizzazione

Giuseppe trascorse gli ultimi anni a Osimo (Ancona), dove morì il 18 settembre 1663.

Fu proclamato santo da Clemente XIII nel 1767.

Oggi è venerato in tutto il mondo come esempio di umiltà, fiducia in Dio e intercessore nei momenti di difficoltà negli studi e negli esami.