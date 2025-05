San Giovanni Incarico, operaio cade da 4 metri durante lavori: è grave

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in via Vignarola, nella zona periferica del comune ciociaro. Un operaio di 70 anni, residente a Gavignano (RM), è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre era impegnato in lavori all’interno di un’abitazione privata.

Scattato l’allarme, sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche, tanto da richiederne il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto si apprende, il 70enne ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo, con il supporto tecnico degli ispettori dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).

Presente sul luogo anche il sindaco Paolo Fallone.

Foto archivio