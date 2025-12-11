SAN GIOVANNI INCARICO -INDAGINE DEI CARABINIERI: SCOPERTO USO ILLECITO DI DOCUMENTI PER ATTIVARE UN CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA

A conclusione di una mirata attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico (FR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone un 38enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona. L’attività investigativa ha preso avvio a seguito della denuncia presentata il 29 settembre scorso da una cittadina residente nel circondario, la quale segnalava un uso illecito dei propri documenti di riconoscimento. Le verifiche condotte dai Carabinieri hanno permesso di accertare che l’indagato aveva utilizzato indebitamente i dati identificativi della denunciante per stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica relativo a un’abitazione situata nel Comune di Veroli (FR), dove avrebbe soggiornato per circa due anni. L’accurata ricostruzione dei fatti e la raccolta degli elementi probatori hanno consentito ai militari operanti di identificare il presunto responsabile e deferirlo all’Autorità Giudiziaria.

