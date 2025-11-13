San Giovanni Incarico – Frode informatica ai danni di un anziano: denunciato un giovane della provincia di Frosinone.

I militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un giovane residente nella provincia di Frosinone, ritenuto responsabile del reato di frode informatica.Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia–querela presentata da un anziano cittadino del luogo, che aveva segnalato anomalie nei movimenti del proprio conto corrente. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di appurare che l’indagato, dopo aver carpito la fiducia della vittima, si era illecitamente impossessato del PIN e del codice identificativo della carta bancomat dell’uomo.Utilizzando tali dati, il soggetto avrebbe effettuato diverse operazioni di pagamento per un importo complessivo di 8.116,53 euro, senza il consenso del titolare della carta.L’attività investigativa rientra nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati informatici, con particolare attenzione alla tutela delle persone più anziane e vulnerabili

