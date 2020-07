San Giovanni Incarico (FR) – Vende su ebay un televisore senza mai spedirlo: denunciato

Ieri, personale del Comando Stazione Carabinieri San Giovanni Incarico, nell’ambito di specifica attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia sporta da un 61enne del luogo, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 28enne residente nella provincia di Taranto (già gravato da vicende penali per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di armi) poiché resosi responsabile del reato di “truffa”.L’attività investigativa permetteva di accertare ai militari operanti che, l’uomo, dopo aver messo in vendita un televisore tramite un annuncio pubblicato sul sito “ebay.it” e dopo aver ricevuto dalla vittima la somma di 212,00 Euro sulla propria postepay, si rendeva irreperibile senza spedire il televisore come concordato.

