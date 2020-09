San Giovanni Incarico (FR) – Recidività di guida senza patente: denunciato 31enne

Ieri, in San Giovanni Incarico, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., un 31enne residente a Ceprano, (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio) poiché resosi responsabile della recidività nell’infrazione della “guida senza patente”. L’uomo, fermato e controllato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, mentre era alla guida di un’autovettura, a seguito dei previsti accertamenti risultava sprovvisto di Patente di Guida poiché già ritirata oltre che recidivo nell’ultimo biennio della medesima infrazione .

