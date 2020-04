San Giovanni Incarico (FR) – Denunciato 25enne per “furto aggravato in concorso e danneggiamento”

Ieri in San Giovanni Incarico, i Carabinieri della locale Stazione a conclusione di attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di “furto aggravato in concorso e danneggiamento” un 29enne di Napoli, già censito per reati contro il patrimonio e contro la persona. Le immagini acquisite lungo la pubblica via, unitamente ad altri dati raccolti, permettevano di accertare che l’indagato, in concorso con altre persone in corso di identificazione, il 14 gennaio 2020 nella località di Isoletta d’Arce, dopo aver danneggiato i pneumatici di un autovettura di un 83enne di San Giovanni Incarico, si impossessava del borsello riposto sul sedile dell’auto contenente la somma di euro 400. foto archivio

comunicato stampa