San Giovanni Incarico, espio di pena: 48enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio delle pene detentive, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno tratto in arresto un 48enne romeno, residente a San Giovanni Incarico, già censito per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro la pubblica fede. L’uomo, condannato all’espiazione definitiva di mesi quattro di reclusione, per i reati di falsità materiale commessa dal privato ed uso di atto falso commessi il 12 gennaio 2014 in provincia di Udine, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il proprio domicilio.

