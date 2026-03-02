San Giovanni Incarico, denunciato 29enne per rifiuto di accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti

I militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino un 29enne, per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’uso di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato decorsa notte ad Arce (FR), frazione Isoletta, dove l’uomo è stato controllato alla guida della propria autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica. Al momento dell’accertamento, il 29enne ha rifiutato di sottoporsi ai prescritti esami. A seguito dei fatti, la patente di guida del conducente è stata ritirata e gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

