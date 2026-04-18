San Giovanni Incarico – Controllo del territorio: denunciato un 36enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico (FR) hanno deferito alla Procure della Repubblica di Cassino un uomo di 36 anni per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’attività trae origine da un controllo effettuato nel tardo pomeriggio dell’8 aprile scorso nel comune di Ceprano (FR), in via Molare, dove i Carabinieri hanno fermato un’autovettura con a bordo due soggetti, rispettivamente di 36 e 40 anni. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto, nella disponibilità del conducente, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri, immediatamente sottoposto a sequestro. Nel medesimo contesto operativo, entrambi gli occupanti del veicolo sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per uso personale. Per tale violazione amministrativa, gli stessi sono stati segnalati ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, con contestuale ritiro della patente di guida al conducente. Ricorrendone i presupposti, i militari operanti hanno inoltre avanzato proposta per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Ceprano. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, svolti dalla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo.