San Giovanni Incarico – Cade dagli spalti durante la partita: 33enne elitrasportato

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a San Giovanni Incarico, dove un uomo di 33 anni, residente a Roccasecca, è precipitato nel vuoto mentre si trovava sugli spalti del campo sportivo per assistere a una partita.

La caduta, da un’altezza considerevole, ha provocato ferite, tali da rendere necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari dell’Ares 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno richiesto l’intervento di un elicottero del 118 per il trasferimento d’urgenza.

Il 33enne è stato elitrasportato presso una struttura ospedaliera specializzata della Capitale, dove è ora ricoverato

Foto archivio