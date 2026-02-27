San Giovanni Incarico, arrestato 20enne per spaccio, sequestrati droga e 2.500 euro in contanti

Nei giorni scorsi, a San Giovanni Incarico (FR), i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un’autovettura condotta da una 28enne. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto 20 involucri contenenti sostanza stupefacente, in particolare crack per un peso complessivo di 7,57 grammi e cocaina per un peso complessivo di 5,48 grammi. Nel corso delle operazioni è stata inoltre sequestrata la somma di 2.500 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del 20enne, ha consentito di rinvenire anche 22 grammi di mannitolo, sostanza comunemente utilizzata per il taglio dello stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR), informata dai militari operanti, disponeva che l’arrestato fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. All’esito dell’udienza, il Giudice convalidava l’arresto ed emetteva nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma nel Comune di Ceprano, accogliendo le richieste della Procura. Ricorrendone i presupposti di legge, nei suoi confronti è stata inoltre avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di San Giovanni Incarico. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

Correlati