San Giovanni Eudes: Apostolo dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

San Giovanni Eudes (1601-1680) fu un sacerdote francese che consacrò tutta la sua vita alla predicazione, alla formazione del clero e alla diffusione della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. È considerato uno dei grandi maestri spirituali del XVII secolo, unendo la solidità della dottrina alla tenerezza dell’amore verso Cristo e la Vergine.

La vita e la vocazione

Giovanni nacque a Ri, in Normandia, nel 1601. Fin da giovane mostrò un profondo desiderio di consacrarsi al Signore. Entrò nella Congregazione dell’Oratorio fondata da Pierre de Bérulle, dove ricevette una solida formazione spirituale e intellettuale. Ordinato sacerdote nel 1625, si distinse subito per l’ardore nella predicazione delle missioni popolari e nella direzione spirituale.

La missione per il popolo e il clero

San Giovanni Eudes comprese presto che la riforma della Chiesa passava dalla formazione di santi sacerdoti. Per questo fondò la Congregazione di Gesù e Maria (Eudisti) nel 1643, con lo scopo di preparare i futuri preti attraverso seminari solidamente radicati nella vita spirituale. La sua azione fu decisiva per elevare il livello pastorale e morale del clero francese in un periodo segnato da crisi e scandali.

Parallelamente, si dedicò anche all’assistenza delle anime più povere e abbandonate, in particolare delle donne che desideravano uscire dalla vita di peccato. A tal fine fondò la congregazione femminile delle Suore del Buon Pastore, dedite alla conversione e al sostegno delle penitenti.

Apostolo dei Sacri Cuori

Il cuore ardente del suo apostolato fu la devozione al Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, che egli promosse instancabilmente. Scrisse testi profondi e pieni di fervore che prepararono il terreno alla futura estensione del culto al Sacro Cuore di Gesù, reso universale con le rivelazioni a Santa Margherita Maria Alacoque pochi anni dopo.

Per San Giovanni Eudes, i due Cuori non erano separati, ma intimamente uniti: il Cuore di Maria conduceva al Cuore di Gesù, e il Cuore di Gesù rivelava tutto l’amore di Dio per l’umanità.

La morte e il culto

San Giovanni Eudes morì il 19 agosto 1680 a Caen, in Francia, lasciando una ricca eredità di scritti spirituali, istituzioni religiose e missioni popolari. Papa Pio XI lo proclamò beato nel 1909, e Papa Pio XI lo canonizzò santo nel 1925. La sua memoria liturgica si celebra il 19 agosto.

L’eredità spirituale

San Giovanni Eudes è oggi ricordato come il “Padre, Dottore e Apostolo del culto liturgico dei Sacri Cuori”. La sua vita ci ricorda che la vera riforma della Chiesa nasce dalla santità dei suoi ministri e dalla contemplazione dell’amore infinito di Dio manifestato nei Cuori di Gesù e Maria.