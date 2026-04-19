San Giorgio a Liri – Strade del centro pronte a rinascere grazie all’intervento dell’assessore Ciacciarelli e di Astral

Importanti novità per la viabilità di San Giorgio a Liri, dove a breve prenderanno il via i lavori di asfaltatura attesi da tempo. L’intervento, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio e Astral, interesserà in particolare Corso Spatuzzi, una delle arterie principali del centro cittadino.

L’iniziativa nasce anche in vista del passaggio del Giro d’Italia, evento di grande richiamo che porterà visibilità al territorio. Proprio per garantire sicurezza e decoro urbano, si è ritenuto necessario accelerare i lavori di manutenzione straordinaria su una rete stradale che da anni versava in condizioni critiche.

Determinante il ruolo dell’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha promosso una sinergia concreta con i vertici di Astral, trovando piena disponibilità operativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al dottor Pino Simeone per il supporto tecnico e organizzativo che ha permesso di avviare rapidamente l’intervento.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiore sicurezza per cittadini e automobilisti, dall’altro restituire dignità e funzionalità a un’area centrale troppo a lungo trascurata. Un segnale positivo che testimonia come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in risultati concreti per il territorio.

Lo dichiarano i Consiglieri Comunali uscenti di San Giorgio a Liri Luigi Di Cicco, Fabio Lucciola ed Enrico De Simone.