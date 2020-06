Le forti piogge delle ultime ore hanno allagato molte strade della Ciociaria e a San Giorgio a Liri si è sfiorata la tragedia. Un ponte in località Petrosi è crollato dopo l’esondazione del fiume.La strada è impraticabile e a pochi metri c’è l’abitazione di una famiglia dove già tempo fa aveva segnalato il problema strutturale del ponte. Fortunatamente nel momento del crollo non si è trovato nessuno in transito. Sul posto si sono recati forze dell’ordine e vigili del fuoco.

