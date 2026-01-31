San Giorgio a Liri – Servizio straordinario di controllo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico

Nei giorni scorsi, nel comune di San Giorgio a Liri (FR), nell’ambito di un servizio di controllo straordinario finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) e alla tutela delle fasce deboli, disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il personale della locale Stazione Carabinieri, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone e a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un controllo presso una sala slot del territorio comunale. Al termine dell’attività ispettiva, sono state deferite alla Procura della Repubblica di Cassino (FR) i due titolari della citata attività, per le violazioni relative alla mancata nomina del medico competente e all’omesso invio dei lavoratori alla prevista visita medica obbligatoria. Nel medesimo contesto, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato all’Autorità comunale diverse inadempienze in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, tra cui il mancato rispetto delle distanze tra le macchine da gioco, la presenza di orologi non funzionanti, l’assenza dell’allerta per la sospensione del gioco ogni 30 minuti e l’esposizione di un’insegna “Bar H24” non autorizzata. Per le violazioni riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a euro 2.900,00. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Correlati