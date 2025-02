SAN GIORGIO A LIRI – NON RISPETTA LE PRESCRIZIONI DELLA DETENZIONE DOMICILIARE: 39ENNE ARRESTATA E CONDOTTA IN CARCERE

Sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, a seguito di un controllo dei Carabinieri non veniva trovata presso il proprio domicilio, motivo per il quale l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone ne ha disposto la carcerazione. Nei giorni scorsi i militari della Stazione di San Giorgio a Liri (FR), hanno dato esecuzione “all’ordine di esecuzione per la carcerazione” nei confronti di una 39enne residente a Pignataro Interamna (FR), già censita per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. La donna, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

Foto archivio

