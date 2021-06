San Giorgio a Liri, mancanza misure di contenimento anti covid e lavoro nero: denunciato responsabile di un autolavaggio

Nel pomeriggio di ieri, in San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito di un servizio teso a garantire la sicurezza sui posti di lavoro ed il rispetto della normativa anti contagio da COVID-19, hanno deferito in stato di libertà un 27enne del posto, ma originario del Bangladesh, incensurato, responsabile di un autolavaggio di San Giorgio a Liri.

Nello specifico, dal controllo è emerso che il denunciato stava impiegando un lavoratore in nero, non aveva installato i dispenser di igienizzante ed i previsti cartelli con le indicazioni delle misure di prevenzione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 5.000 euro con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO