San Giorgio a Liri – Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano in visita al Comune nell’ambito del percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”

Si è svolta venerdì la visita istituzionale del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, al Comune di San Giorgio a Liri, nell’ambito del percorso di ascolto territoriale “Ciao, Sindaco”, promosso per rafforzare il dialogo diretto con le amministrazioni locali e individuare le priorità infrastrutturali del territorio.

Ad accogliere il Presidente è stato il Sindaco Francesco Lavalle, insieme agli assessori Achille Longo e Achille amigliorelli. Il confronto ha riguardato principalmente le condizioni della Strada Provinciale 149 San Giorgio – Vallemaio, un’arteria fondamentale per la mobilità dell’area e punto di riferimento per i collegamenti con i comuni limitrofi.

Durante il sopralluogo sono state evidenziate le criticità presenti lungo il tracciato della provinciale e condivise le possibili linee d’intervento da inserire nella programmazione provinciale dei lavori pubblici.

«La SP149 è un’infrastruttura strategica per l’intera zona e necessita di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza e continuità ai collegamenti. “Ciao, Sindaco” nasce proprio con l’obiettivo di ascoltare i territori e costruire una programmazione condivisa e realistica», ha dichiarato il Presidente Di Stefano.

Il Sindaco Francesco Lavalle ha aggiunto: «Abbiamo esposto al Presidente le esigenze della nostra comunità, in particolare quelle legate alla viabilità. La Provincia ha mostrato disponibilità e attenzione concreta, segno di un dialogo istituzionale che sta dando risultati importanti».

La visita si inserisce nel calendario di incontri che il Presidente Di Stefano sta svolgendo nei Comuni della provincia per rafforzare la collaborazione interistituzionale e costruire una pianificazione efficace degli interventi sulle infrastrutture viarie.