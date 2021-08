San Giorgio a Liri, gestione vergognosa della cosa pubblica da parte del sindaco e della maggioranza

E stata inviata da parte del Prefetto di Frosinone una Diffida relativa ad adempimenti contabili da padre dell’ Amministrazione del Comune di San Giorgio a Liri in quanto, nonostante siano scaduti i termini per approvare un IMPORTANTISSIMO Documento Contabile del Comune ad oggi non è ancora stata discussa in seno al Consiglio Comunale un’eventuale approvazione dello stesso. Siamo assolutamente indignati dal comportamento del Sindaco e della sua scellerata Maggioranza che hanno messo in ridicolo agli occhi del Prefetto di Frosinone l’intera Amministrazione Comunale ed il Paese che la stessa rappresenta, costringendo lo stesso Prefetto ad inviare una durissima Diffida al Sindaco affinché adempia quanto prima ai doveri contabili del Comune di San Giorgio a Liri . ASSOLUTAMENTE VERGOGNOSO.

Lo dichiarano in una nota i Consiglieri Comunali di San Giorgio a Liri D’Abrosca Antonello, Di Cicco Luigi e Lucciola Fabio.

Comunicato stampa

