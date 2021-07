San Giorgio a Liri, furto aggravato: in due denunciati

Ieri, in San Giorgio a Liri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., due persone del luogo (un 30enne, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti e un 19enne incensurato), poiché resisi responsabili, con concorso tra loro, del reato di “furto aggravato”.I militari operanti, a seguito della predetta attività d’indagine, svolta anche esaminando le immagini di video sorveglianza, appuravano che i due indagati, nella notte del 30 giugno, si introducevano, da una finestra, all’interno di una nota pizzeria del luogo, asportando la somma di Euro 700.

