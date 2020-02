San Giorgio a Liri (FR) – Si collegano abusivamente alla rete idrica pubblica: denunciata intera famiglia

Nella mattinata odierna in San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per “violazione di sigilli e furto aggravato di acqua” un nucleo familiare di sei persone, residenti presso le locali case Ater, tutti già censiti per reati contro la persona, contro il patrimonio, la pubblica amministrazione ed in materia di stupefacenti. A seguito di segnalazione da parte di persone del luogo, i militari operanti, unitamente al personale dell’ACEA ATO 5 di Frosinone, hanno proceduto ad ispezionare i vani contatori dell’acqua ubicati in due stabili della case Ater. Le verifiche effettuate consentivano di accertare che il predetto nucleo familiare, previa la violazione dei sigilli, si era collegato abusivamente alla rete idrica pubblica mediante l’installazione di un bay-pass.

