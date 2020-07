San Giorgio A Liri (FR) – Porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere: denunciata una 25enne

Nella mattinata odierna, in San Giorgio A Liri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a prevenire la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., una 25enne residente nella provincia di Cagliari, ma di fatto domiciliata a Cassino, nubile, incensurata, poiché resasi responsabile del reato di “porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere”.La donna, controllata dai militari operanti mentre era bordo di un’autovettura, unitamente ad un 35enne residente a Cassino, (gravato da vicende penali in materia di stupefacenti) ed un 51enne residente a Piedimonte San Germano (gravato da vicende penali per reati contro la persona), a seguito di perquisizione personale veniva trovata in possesso di un coltello artigianale tipo “serramanico” della lunghezza complessiva di cm. 21, sottoposto a sequestro.Inoltre, ricorrendone i presupposti, agli stessi veniva notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di ritorno nel territorio del comune di San Giorgio a Liri per anni tre.

COMUNICATO STAMPA

