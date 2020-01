San Giorgio a Liri (FR) – Guida in stato di ebbrezza: denunciatp 36enne

Nella giornata di ieri in San Giorgio a Liri, i militari della Stazione di Aquino hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza”, un 36enne residente a Minturno. Lo stesso, controllato alla guida della propria autovettura, è risultato positivo al test dell’etilometro evidenziando un tasso alcolico superiore di quasi tre volte il limite consentito dalle vigenti normative. La patente di documento di guida è stata ritirata.

