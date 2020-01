San Giorgio A Liri (FR) – Guida in stato di ebbrezza: denunciato un 55enne del luogo

Ieri, in San Giorgio A Liri, personale del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, deferivano in stato di libertà, un 55enne residente del luogo (già gravato da reati contro la famiglia) poiché resosi responsabile della “guida in stato di ebbrezza”.Nello specifico, l’uomo, mentre era alla guida della propria autovettura, nel percorrere la SR 630 – San Giorgio a Liri, usciva dalla sede stradale andando a collidere contro il dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva “guardrail” installato sulla predetta Strada Regionale. Lo stesso, sottoposto ad accertamento etilometrico risultava avere un tasso alcolemico pari a g/l 1,37. Nel medesimo contesto i militari operanti procedevano nei suoi confronti al ritiro della patente di guida.

