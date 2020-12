San Giorgio a Liri (FR) – Guida in stato di ebbrezza: denunciato, patente ritirato e veicolo sequestrato

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri, durante il controllo di un’autovettura condotta da un 42enne romeno residente a Pignataro Interamna, hanno accertato che il veicolo era scoperto da assicurazione e l’uomo, che trasportava due connazionali di 20 e 47 anni, guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentiti dalla legge. A conclusione di tutti gli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà il soggetto per guida in stato di ebbrezza alcolica, procedendo al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo. Il 42enne e le due donne trovate in sua compagnia, controllati in orario notturno, venivano anche sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto dei divieti imposti dall’ultimo DPCM.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati