San Giorgio a Liri (FR) – Donna esce da casa armata di coltello, il marito dà l’allarme

In San Giorgio a Liri, i militari del NORM della Compagnia di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”, una 43enne del luogo. L’allarme era stato dato al 112 dal marito della donna preoccupato dal fatto che la stessa, in evidente stato di agitazione psicofisica, era uscita da casa armata di un grosso coltello da cucina. Le immediate ricerche hanno consentito ai militari operanti di rintracciarla e fermarla in quel centro abitato ancora in possesso del coltello, sottoposto a sequestro. Ignoti al momento i motivi della condotta della donna.

COMUNICATO STAMPA

