San Giorgio a Liri (FR) Di Cicco, D’Abrosca e Lucciola ”Lavalle ha gettato la maschera. Tradito il progetto” Amo San Giorgio “

“Giù la maschera, il sindaco Francesco Lavalle finalmente è uscito allo scoperto. Ha tradito il progetto “Amo San Giorgio” chinando il capo a vecchie logiche di potere. Avevamo avvertito tutto ciò già alcuni mesi fa, quando aveva iniziato ad estrometterci dalla vita amministrativa. Oggi è tutto ancor più palese. Lavalle, che in un post di ieri pomeriggio sul suo profilo Facebook elogiava a spada tratta il consigliere di minoranza Della Rosa Davide candidato con una lista di centrosinistra intende riportare alla ribalta quella sinistra capeggiata dalla famiglia Migliorelli bocciata da diversi anni alle urne dai cittadini Sangiorgesi. Il primo cittadino, che abbiamo contribuito ad eleggere, ha perciò tradito il mandato con gli elettori, tanto da preferire personaggi che lo hanno ostacolato e che il paese non vuole, ai suoi stessi consiglieri di maggioranza. Quanto accaduto è davvero gravissimo. “

Così, in una nota, i consiglieri comunali di San Giorgio a Liri Luigi Di Cicco, Antonello D’Abrosca e Fabio Lucciola.

