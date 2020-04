San Giorgio a Liri (FR) – Denunciato 51enne per combustione illecita di rifiuti

In San Giorgio a Liri i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 51enne residente ad Ausonia per “combustione illecita di rifiuti”. I militari operanti, a seguito di una segnalazione di fumo acre originato da un rogo, si sono recati presso il terreno di proprietà della famiglia dell’indagato, già censito per reati contro il patrimonio e la persona, accertando che lo stesso in prossimità delle abitazioni limitrofe stava bruciando tappetini in plastica, involucri per alimenti, carta e legno.

comunicato stampa