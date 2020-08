San Giorgio a Liri (FR) – D’Abrosca, Di Cicco e Lucciola: Venerdì l’inciucio è servito?

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa a firma dei tre consiglieri:D’Abrosca, Di Cicco e Lucciola.

San Giorgio a Liri, ormai le ore sono contate e venerdì sera in occasione del consiglio comunale tutto sarà chiaro e palese ai cittadini. Si, chiaro e limpido come l’accordo che si prospetta o “inciucio della poltrona” che la lista Rinascita all’unisono con il PD esterneranno con il voto a favore di quella maggioranza ormai sfrangiata. Tutto era già scritto da tempo, tutto andava in quella direzione ed a dimostrarlo erano i fatti e le esternazioni. Davide della Rosa spendeva belle parole da grande opposizione ma con i fatti si prestava (come da lui dichiarato per grande senso di responsabilità), a far proseguire il percorso di una maggioranza tanto attaccata ed incapace, che però aveva diritto di stare lì. Grandi giochi di poteri o poltrone da liberare a favore del Leone? Una facciata che poi dietro nascondeva ben altri piani ed interessi? Troppo semplice governare in questo modo… San Giorgio a Liri ha promosso un altro progetto e non il Pd e la lista Rinascita ultima in ordine di consensi cittadini.

