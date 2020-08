San Giorgio a Liri (FR) – Alla guida ubriaco e drogato provoca incidente: denunciato 32enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ausonia hanno deferito per “guida sotto l’influenza di alcol ed in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti”, un 32enne residente a Pignataro Interamna, già censito per reati contro il patrimonio.Le verifiche del personale operante, svolte a seguito di un sinistro stradale nel quale il giovane è rimasto coinvolto il 3 agosto 2020 in San Giorgio a Liri, consentivano di accertare che l’indagato era alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,30 g/l ed in stato di alterazione psicofisica per aver assunto cannabinoidi. Nei confronti dello stesso si è proceduto altresì al ritiro della patente di guida.

COMUNICATO STAMPA

