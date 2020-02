San Giorgio a Liri (FR) – Abbandono di animaili: denunciate due donne

Nella mattinata di ieri in San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà una 64enne ed una 35enne domiciliate a Vallemaio, rispettivamente madre e figlia, per “abbandono di animali”. A seguito di alcune segnalazioni da parte di privati cittadini, i militari operanti, in collaborazione con il Servizio Veterinario e Salute Pubblica dell’A.S.L. di Frosinone, hanno accertato che presso un’area di circa 100 mq attigua all’abitazione delle donne, erano tenuti, in pessime condizioni igienico sanitarie, 10 gatti e 30 cani, la maggior parte dei quali senza essere iscritti all’anagrafe canina. Gli animali sono stati affidati ad un’associane di volontariato del luogo.

